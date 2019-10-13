‎شركة ارامكو تنظم حملة « قيادتي » التوعوية في طريف

‎سلطان الهوير:تصوير : محمد الشمري(صدى):

‎نظمت شركة ارامكو حملة توعوية تثقيفية صحية للمجتمع مع السلامة المرورية بشركة أرامكو السعودية هذا اليوم الأحدالمرافق14/ 2/ 1441هـ حملة توعوية صحية ومرورية للمجتمع تحت شعار ” قيادتي ” وذلك تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي لسرطان الثدي وتنفذ الحملة في قاعة الأهالي بالمحافظة ، برعاية وحضور محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر والتي تستمر لمدة خمسة أيام .

‎ويهدف المعرض الى نشر ثقافة السلامة المرورية والصحة والأسرة والتي يتخللها العديد من الفعاليات المصاحبة للكشف عن مرض السكري وداء السمنة وضغط الدم.بمشاركة الهلال الاحمر والقطاع الصحي ومركز الغدد الصماء والسكر ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والدفاع المدني.