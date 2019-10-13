بالصور.. فرح الهادي تصطدم جمهورها بالشعر الأحمر

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الفنانة الكويتية فرح الهادي بإطلالة غريبة ومثيرة مستوحاة من فيلم ديزني الشهير The Little Mermaid، مشكلة صدمة كبيرة للجمهور.

ونشرت فرح الهادي على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “، صورة لها بالشعر الأحمر وتشبه عروس البحر.

وأكدت أنها خضعت لجلسة تصوير مستوحاة من فيلم ديزني الشهيرة استعدادًا لإطلاق عطر جديد يحمل نفس الاسم.

وحظت الإطلالة على إعجاب الجمهور، مؤكدين أنها تشبه عروس البحر، فيما ظهرت بإطلالة ثانية مثل أورسولا الشخصية الشريرة في الفيلم، ليطالبها البعض بتنظيم حفلة تنكرية بمناسبة احتفالات الهالوين وأن تتنكر بنفس الشخصية.