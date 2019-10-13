عشرات الوظائف المتنوعة للجنسين في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر عدد من الوظائف الشاغرة في شركات عدة، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات وعبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

وأعلنت مؤسسة عادل عبد العزيز الدخيل للتجارة، عن توافر وظائف نسائية للعمل في الرياض وفق مسمى وظيفي محاسب، على أن تكون المتقدمات من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية اختصاص محاسبة أو ما يعادلها.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم عبر الرابط التالي هنــــــــــــــــا .

كما كشفت شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة، عن توافر وظائف شاغرة للرجال للعمل في جدة وفق مسمى وظيفي مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم عبر الرابط التالي هنــــــــــــــــا .

وتوفر مؤسسة المسوق العربي لخدمات التسويق، 2 فرصة وظيفية للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض وفق مسمى وظيفي أخصائي تسويق، على أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الحاصلين أو الحاصلات على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية اختصاص تسويق أو ما يعادلها.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم عبر الرابط التالي هنــــــــــــــــا .