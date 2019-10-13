تنبيه.. استمرار هطول امطار رعدية على منطقتين
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لـمنطقتي ” تبوك – مكة المكرمة ” ، حيث حذرت من استمرار نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل : ” الجموم – الطائف – العاصمة المقدسة – تبوك – تيماء “، حيث توقعت أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 02:00 غدًا الاثنين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84461 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم اجعلها امطار خير ورحمه .. آمين ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43829 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يجعلها امطار خير وبركه