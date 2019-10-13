تنبيه.. استمرار هطول امطار رعدية على منطقتين

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لـمنطقتي ” تبوك – مكة المكرمة ” ، حيث حذرت من استمرار نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل : ” الجموم – الطائف – العاصمة المقدسة – تبوك – تيماء “، حيث توقعت أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 02:00 غدًا الاثنين.