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تنبيه.. استمرار هطول امطار رعدية على منطقتين

تنبيه.. استمرار هطول امطار رعدية على منطقتين
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لـمنطقتي ” تبوك – مكة المكرمة ” ، حيث حذرت من استمرار نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل : ” الجموم – الطائف – العاصمة المقدسة – تبوك – تيماء “، حيث توقعت أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 02:00 غدًا الاثنين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84461 ] نشر منذ 5 ساعات

اللهم اجعلها امطار خير ورحمه .. آمين ..

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