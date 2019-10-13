استشاري أسري : زواج شخصين متشابهين في الطباع أمر سيء (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أثار برنامج ” سيدتي ” المذاع على ” روتانا خليجية ” تساؤلًا حول زواج شخصين ذات طباع متشابهه وهل هذا أفضل أم عدم التشابه أفضل.

وفي هذا الصدد قال الدكتور عبدالله المناحي استشاري العلاج النفسي والأسري إن تطابق الصفات يؤدي إلى حالة من الملل والروتين.

وأكد على أن اختلاف الطباع يجعل الحياة أكثر حيوية وتكامل؛ لافتًا إلى أهمية وجود اهتمامات مشتركة بين الزوجين، وهي تختلف عن الصفات.