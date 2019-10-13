 قبل مواجهة إسبانيا.. إبراهيموفيتش يحرج مدرب السويد

نواف السالم(صدى):

واصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيش هجومه على مدرب السويد يان أندرسون ؛ حيث وصفه من جديد بالعنصرية قبل قبل مواجهة إسبانيا، بعد غدٍ الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقال إبراهيموفيتش ذو الأصول البوسنية الكرواتية: في قائمته الأولى، ما الذي حدث؟ كم لاعب من أصل غير سويدي استدعاه؟ صفر! سألوه وتهرب وبعدها استدعى مجموعة من أصول مختلفة ليحسن من صورته.

ويرى زلاتان أن مدرب السويد دمر كل ما بناه خلال 20 عامًا، في إشارة إلى أن المنتخب لطالما عكس التعددية الثقافية في السويد.

ورد أندرسون على إبراهيموفيتش وقال: أحزنني كثيرًا ما قاله. لقد أُحبطت من سماع هذه المسألة من لاعب قديم “ ، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات ليس لها أساس.

كما قال هاكان سيوستراند الأمين العام للاتحاد السويدي لكرة القدم: لا يوجد أي أساس لهذه الادعاءات. ندعم المدرب بنسبة 100%. أنا تعاقدت معه بنفسي وأعرف ما هي القيم التي يرتكز إليها.