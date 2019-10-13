الأسواق العربية تحتضن أكبر سيارات MG حجماً.. مواصفاتها خيالية (صور)

أبو ظبي(صدى):

احتضنت شركة اليوسف موتورز ، الشريك الحصري لمبيعات ام جي موتورز – MG Motors في الإمارات ، حدث إطلاق أول سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم من MG ، سيارة ام جي ار اكس 8 – MG RX8 2020 ، في صالة عرضها بدبي.

وسيارة MG RX8 أول سيارة ذات سبعة مقاعد على الإطلاق من العلامة التجارية البريطانية المنشأ الصينية الملك.

وتدخل ام جي فئة جديدة في عالم السيارات لم تكن تنافس فيها من قبل ، تم تصميم سيارة الدفع الرباعي المجهزة تجهيزاً جيداً لتنافس بقوة في أسواق الشرق الأوسط .

تحتوي أجدد سيارات MG 2020 على قوة كبيرة ووساعة هائلة ، فهي تمتلك أكبر قاعدة عجلات وأكبر مساحة الصف الثالث في فئتها .

وتتميز سيارة RX8 بقيادتها المرنة إن كانت على الطرقات الوعرة أو الداخلية في المدينة أو في رحلات المسافات الطويلة ، حيث يستمتعون الركاب بالراحة الفائقة وبالمستويات المتقدمة من التكنولوجيا المتوفرة .

تمتلك سيارة MG RX8 2020 تصميم خارجي بسيط وأنيق ، مع شبك أمامي كبير من الكروم يتوسطه شعار MG وتحيط به أضواء LED أسفلهم صادم بتصميم إنسيابي يحتوي على مصابيح ضباب LED بتصميم رباعي .

وحصل غطاء المحرك الأمامي على فتحتين ، ومن الجوانب يكتمل التصميم المتجانس من ناحية البساطة وامتلاك جنوط قياس 20 إنش اختيارية ، ومن الخلف حصلت على مخرجين للعادم ومصابيح LED أيضاً .

يبلغ طول السيارة 4,923 ملم ، وعرضها 1,930 ملم ، وارتفاعها 1,842 ملم ، وتعتمد على قاعدة عجلات طولها 2,850 ملم . تتوفر أجدد سيارات MG بـ 6 خيارات من الألوان الخارجية .

وتعتمد سيارة الدفع الرباعي على محرك بنزين سعة لترين مع شاحن توربيني يولد قوة 220 حصان و 360 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 6 سرعات .

ويبدأ سعر سيارة MG RX8 الجديدة من 84,525 درهم إماراتي (23,015 دولار أمريكي) ، وتشمل ضماناً قياسياً لمدّة ستة سنوات أو حتى قطع مسافة 200,000 كيلومتر.