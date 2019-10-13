وظائف تعليمية نسائية براتب 7000 ريال

فاطمة المالكي(صدى):

يتوافر وظائف تعليمية نسائية في مؤسسة حديقة الطفل الأهلية، وذلك عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

وكشفت المؤسسة، عن توافر وظيفة واحدة نسائية للعمل في المؤسسة في مدينة الرياض وفق مسمى وظيفي معلم تمهيدي، على أن تكون المتقدمات من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في التربية والتعليم اختصاص تربية فنية أو ما يعادلها.

وأكدت أن الراتب سيكون 7000 ريال، ويمكن التقديم ومعرفة شروط وتفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .

كما وفرت شركة البلاد للاستثمارات والحلول للعمل، وظائف معلمات رياض أطفال في المدارس الحكومية براتب يصل إلى 6500 ريال وذلك في كل المدن السعودية.

كما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــا .