الصقارة مريم العتيبي تثير السخرية في معرض الصقور والسلاح (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أثارت الصقارة مريم العتيبي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ خلال تواجدها في معرض الصقور والسلاح المقام في إطار فعاليات الرياض.

وتداول المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لمريم العتيبي من داخل معرض الصقور .

وظهرت ” العتيبي ” في المقطع خلال اقتنائها أحد الصقور من المعرض، بينما تجيب على أسئلة موثقة الفيديو عن اسمه ونوعه.

وكانت طريقة نطق الصقارة لاسم ونوع الصقر محلًا للسخرية؛ حيث أجابت على سؤالٍ عن نوعه قالت إنه (هر) أي تقصد حر – إضافة إلى نطق اسمه “ صخر ” بطريقة غريبة.