قرقاش يقصف جبهة قطر: التهميش نتيجة طبيعية حين تبيع سيادتك

نايف السالم(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، على اجتماع الدول العربيةفي إطار الاجتماع الطاريء لوزراء خارجية العرب في القاهرة.

وقال في تغريدة له:رسالة القاهرة واضحة وصريحة، فالعزلة السياسية وتهميش الموقع والخروج عن الإجماع نتيجة طبيعية حين تبيع سيادتك وترتهن أمنك ويعزلك محيطك “.

وأدان وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع اليوم في القاهرة، العدوان التركي على الأراضي السورية، وطالبوا بوقفه والانسحاب الفوري للقوات التركية.