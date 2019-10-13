توضيح بشأن احتضان فتاة لأحد أعضاء فرقة BTS بالرياض

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، مدى صحة الفيديو الخاص بقيام فتاة بفعل سلوك غير لائق مع أحد أعضاء فرقة BTS الكورية، خلال حفلهم بالرياض.

وقالت الهيئة: « لا صحة للفيديو المتداول بعنوان فتاة تقوم بفعل غير لائق مع أحد أعضاء فرقة BTS أثناء حفلتهم بالرياض، والفيديو الحقيقي تم تصويره في تايلاند قبل عدة أشهر وهو ليس لفرقة BTS » .

وأظهر مقطع فيديو فتاة تقوم احتضان أحد المغنيين خلال حفل غنائي، وقد قيل إنه للفرقة الكورية حلال حفلهم بالرياض.

وأحيت الفرقة الكورية حفلًا يوم الجمعة الماضية بالرياض، والذي شهد حضور وتفاعل كبير من قبل الجماهير.

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