وظائف شاغرة في فنادق هيلتون

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عن توفر عدد من الفرص الوظيفية في مجالات عدة، وذلك للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة، هي للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بمكة المكرمة، وجدة.

وأفادت بان الوظائف بالمسميات التالية: «فني صيانة، منسق المكتب الهندسي، موظف خدمة الضيوف، مشرف/ منسق تقنية المعلومات، طاهٍ/ شيف حفلات، مساعد كبير المهندسين، مشرف علاقات الضيوف، وكيل خدمة الضيوف » .

وأكدت أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .