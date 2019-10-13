والدة الدكتور توفيق الربيعة في ذمة الله

نايف السالم(صدى):

انتقلت إلى رحمة الله، والدة الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، حصة بنت عثمان المفيز.

وأعلن وزير الصحة عن وفاة والدته، مشيرًا إلى أن الصلاة عليها ستكون غدًا الاثنين في مسجد الملك خالد بالرياض بعد صلاة العصر.

من جانبها، تقدم صحيفة « صدى » واجب العزاء إلى الدكتور توفيق الربيعة في مصابه الأليم، داعية لوالدته بالرحمة والمغفرة وأن يدخلها الله فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.