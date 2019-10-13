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جدة الإعلامي وليد الفراج في ذمة الله

جدة الإعلامي وليد الفراج في ذمة الله
نايف السالم(صدى):

انتقلت إلى رحمة الله، جدة الإعلامي وليد الفراج، لطيفة بنت عبدالرحمن الصقعبي.

وأعلن وليد الفراج، أنه سوف يصلى عليها غدا الاثنين الظهر بجامع فيصل بن تركي بالدمام، فيما سيقام العزاء للرجال والنساء بالدمام بحي الشاطيء من الرابعة إلى التاسعة مساءًا.

من جانبها، تقدم صحيفة « صدى » واجب العزاء إلى الإعلامي وليد الفراج في مصابه الأليم، داعية لجدته بالرحمة والمغفرة وأن يدخلها الله فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.


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[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 44 دقيقة

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