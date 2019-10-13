مرض نادر .. فتاة تنام 5 أشهر متواصلة

واشنطن(صدى):

ظهرت حالة نادرة لمرض يُعرف ب ” متلازمة كلاين ليفين ” ، على شابة امريكية ما منعها من النوم لفترات طويلة.

وتتمثل هذه الحالة التي تُسمى أيضًا ب ” متلازمة الجمال النائم ” في اضطراب نادر يسبب فترات متكررة من النعاس المفرط.

وبدأت القصة، عندما لاحظت الأمريكية ألانا، نومها المتواصل لساعات طويلة، مع شعورها بوجود مشكلة صحية، إذ نامت ثمانية أشهر متواصلة أثناء تواجدها في إحدى العطلات.

وأوضحت أن حالتها لم يتم تشخيصها على مدى 8 سنوات، حتى تم تشخيصها عام 2007 بأنها مصابة بمتلازمة كلاين ليفين المعروفة باسم متلازمة الجمال النائم.

ويتسبب هذا المرض في غفوة لعدة أسابيع أو حتى شهور بأكملها، كما يحدث تغييرات في المخ في الجزء المسؤول عن تنظيم ساعات النوم، فيما تتشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا.

وأكدت أنها عندما كانت ف العشرين من عمرها، خلدت إلى النوم في يونيو 2009 ولم تستيقظ حتى نوفمبر 2010.

وقالت ” كنت نشيطة واتمتع بصحة جيدة وذكاء حاد، واكتشفت حالتي عندما ذهبت مع والدتي في السيارة وأخذت غفوة شعرت خلالها بأنني فقدت جزءًا كبيرًا من الوقت كأنني احلم ” ، مضيفة ” كانت هذه البداية ثم تطورت حالتي بعدها بسنوات وأصبحت أخلد للنوم لأيام ثم لشهور ، ما أثر على حياتي الصحية ولم استطع الذهاب للمدرسة ” .