العقوبة المتوقعة على المعتدين على فرقة إسعافية بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

على خلفية واقعة الاعتداء على أفراد الفرقة إسعافية من قبل ذوي أحد المصابين بالمدينة المنورة، كشفت هيئة الهلال الأحمر عن عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.

وأوضحت الهيئة، أن العقوبة تشمل السجن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.

وتنص المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، على الآتي:

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

والعقوبة المشار إليها هي: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأقدم 4 أشخاص من ذوي أحد المرضى أمس السبت، على الاعتداء بالضرب على فِرقة إسعافية، تابعة لمركز سلطانة بهيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة.

وأسفر الحـادث عن إصابة الطبيب والمسعف في الفم، وجرح بالحاجب الأيسر، وكُسرت سماعة الطبيب ونظارته، كما ضُرب الفني على بطنه؛ ما استدعى حضور الجهات الأمنية التي باشرت الحادثـة.

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