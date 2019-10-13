أمين محافظة جدة يفتتح أسبوع الجودة البلدي

إبراهيم الزهراني(صدى):

افتتح معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم الأحد 14 صفر 1441هـ أسبوع الجودة البلدي تحت شعار صحمنأول_مره، وسط حضور مكثف من قبل وكلاء أمانة جدة ومنسوبيها والمحافظات التابعة لها.

وقد افتتح المنتدى بكلمة لمعالي الأمين تحدث فيها عن طموحات المملكة ورفع كفاءة الإنتاج والجودة من خلال رؤية 2030 الواعدة، وذكر معاليه أن كل موظف في الأمانة لديه عمل يقوم به عليه أن يراعي فيه الجودة وتحقيق مؤشرات الأداء، كما بين معاليه أن للجودة معاني كثيرة أهمها أن يكون الموظف مخلصًا في عمله.

وبعد كلمة معاليه، أقيمت أولى ورش عمل أسبوع الجودة البلدي بعنوان (ورشة عمل الأداء)، قدمها استشاري قياس الأداء في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أ. ثامر الحربي، وتناولت الورشة أنواع مؤشرات الأداء والمؤثرات الرئيسة فيها ونماذج تقييم جودتها، إلى جانب تحديد المستهدفات الطموحة القابلة للتحقيق وإعداد تقارير الأداء، وختم الورشة بمنهجية مركز أداء في القياس ودوره في تمكين الجهات للتطور وفق أفضل الممارسات العالمية.

واختتم اليوم الأول من أسبوع الجودة البلدي بفوز ثلاثة موظفين بجوائز قيمة ضمن المسابقة اليومية للمنتدى والتي تهدف إلى تحفيز الموظفين على الأداء المتميز وتعزيز الجودة لدى إدارات الأمانة وبلدياتها. كما كرم معاليه أ. ثامر الحربي على مساهمته الفعالة في إنجاح أهداف المنتدى.

وتأتي أعمال المنتدى حرصًا من الأمانة على نشر ثقافة الجودة لدى منسوبيها للقيام بدورها الوطني المنوط بها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.