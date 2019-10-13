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تعليقًا على قضية « جتكم حصيصة ».. قانونية: ليس كل القضايا تُنظر كجريمة

تعليقًا على قضية « جتكم حصيصة ».. قانونية: ليس كل القضايا تُنظر كجريمة
علي القحطاني(صدى):

علقت المستشارة القانونية لورا المزروع، على رد فعل سيدة رفعت شكوى أمام المحكمة الجزائية ضد مديرة جروب واتساب رحبت بها قائلة: “جتكم حصيصة “، وأرفقتها بأحد الرموز التعبيرية.

وقالت المستشارة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” : هناك قضايا عديدة تٌرفع بسبب الرموز التعبيرية على مواقع التواصل الاجتماعي وليست كل القضايا تنظر لها المحاكم على أنها جريمة، ولكن بعض الرموز يسئ فهمها.

وأضافت : الجرائم الإلكترونية هي إساءة استخدام الانترنت والحاسب الآلي، وانتهاك خصوصية حياة الآخرين ويعاقب عليها القانون، وبعض الناس يرتكب جريمة إلكترونية دون أن يعرف، لذلك يجب توخي الحذر والتعامل بحرص على مواقع التواصل.

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