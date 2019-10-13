وظائف صحية نسائية في جامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الأميرة نورة بنت الرحمن، باب التقديم إلى عدة وظائف صحية شاغرة للمواطنات من حملة البكالوريوس.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:

1- طبيب نائب

وتتوفر في كلية طب الأسنان والطب البشري، بشرط الحصول على شهادة الماجستير والتدريب الإكلينيكي من جامعة معترف لها.

2- طبيب مقيم

وتتوفر في كلية طب للأسنان والطب البشري، ويشترط للتقديم الحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها، وفي حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة يشترط معادلة الشهادة، فضلًا عن الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول كطبيب مقيم.

3- مساعد صحي

وتتوفر في «كلية التمريض»، ويُشترط الحصول على شهادة تصنيف مهني للحاصلين على مؤهل ممارس صحي، وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتوفر تسجيل مهني ساري المفعول، والحصول على تقدير جيد في آخر تقويم أداء وظيفي.

4- فني أشعة

وتتوفر في « كلية الصحة وعلوم التأهيل » ، ويُشترط الحصول على دبلوم بعد الثانوية بتخصص الأشعة، وخبرة عامين بذات المجال.

5- فني صحي

وتتوفر في « معمل المحاكاة » ، ويُشترط الحصول على دبلوم بعد الثانوية بتخصص الأشعة، وخبرة عامين بذات المجال.

6- فني صيدلي

وتتوفر في « كلية الصيدلة » ، يشترط الحصول على بكالوريوس علوم صيدلة.

كما أشارت إلى وجود عدة شروط عامة، والتي تتمثل في:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- توضيح مكان العمل الحالي لها إذا كانت على رأس العمل.

3- إرفاق المستندات المطلوبة للتوظيف، والتي تشمل « الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة، بطاقة الأحوال المدنية، المؤهل الدراسي المطلوب، وشهادة أو بطاقة تصنيف هيئة التخصصات الصحية PDF » .

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

ولفتت الجامعة إلى أن التقديم متاح عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .