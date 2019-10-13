جامعة تبوك توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة تبوك، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة بمسمى « معيد » للجنسين، موضحة أن التقديم سيبدأ يوم الإثنين الموافق ١٥/ ٢/ ١٤٤١هـ، وحتى الإثنين الموافق٢٢/ ٢/ ١٤٤١هـ.

وكشفت الجامعة الشروط، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بهاء مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة، أن يكون التقدير العام المرحلة الجامعية البكالوريوس جيد جدا على الاقل.

كما تضمنت الشروط، ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يعده القسم العلمي بدرجة لا تقل عن (۱۰) من (۲۰) للترشح للمقابلة الشخصية، أن تكون دراسة المتقدم لمرحلة البكالوريوس قد تمت بالانتظام العامل والا تكون بالانتساب او المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها، إنهاء المتقدم السنة الامتياز بالنسبة للتخصصات الطبية وإرفاق ما يفيد ذلك مع المستندات، اجتياز اختبار القدرات الجامعية من المركز الوطني للقياس لكافة التخصصات بدرجة ۷۰ فأكثر عدا كلية الطب على أن لا يكون قد مضى على تاريخ الحصول عليها أكثر من خمس سنوات.

ويمكن معرفة المزيد والتقدم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــا .