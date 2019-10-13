بالفيديو والصور.. انطلاق أطلس كروس سبورت 2020 بمزايا مذهلة

أميرة خالد(صدى):

انطلقت سيارة أطلس كروس سبورت 2020 الجديدة كليًا بشكل رسمي، وذلك بعدما كشفت عنها فولكس فاجن كإصدار أقصر وأكثر أناقة من الـ SUV متوسطة الحجم القياسية.

وجاءت كروس سبورت 2020 أقصر بـ7.1 سم من أطلس الحالية، وأقل ارتفاعًا بمقدار 5.8 سم، وذلك بالرغم من أن منصتيهما متطابقتان وبالتالي وجود مساحة كبيرة للركاب داخل السيارة والتي تصل إلى 3,165 لتر مع مساحة تخزين قدرها 1,114 لتر.

وتميزت كروس سبورت بمظهر خارجي أنيق ناتج عن العمود الخلفي، كما تتمتع الواجهة الخلفية أيضًا بمصابيح جديدة ومصد منحوت لمنح الكروس أوفر المزيد من التميز.

كما توجد لمسات كرومية على العديد من مناطق جسم السيارة، فيما تأتي إصدارات R-Line بمصدات منحوتة بشكل أكبر وتتميز بجنوط كروم وجنوط ألمنيوم قياس 21 بوصة.

وعلى المستوى الداخلي، تتميز بوجود عجلة قيادة جديدة ونقوش على الأبواب والمقاعد، بالإضافة إلى المزايا التقنية الجديدة مثل «الشاحن اللاسلكي»، والمقاعد الخلفية المدفأة وعجلة القيادة والمقاعد الأمامية المهواة والتظليل الشمسي الخلفي.

كما تتميز بنظام الصوت فيندر بريميوم المكون من 12 مكبر، وتدعم السيارة ميزة اتصال فولكس فاجن Car-Net من خلال تطبيق الهاتف المحمول، التي يتم تقديمها بدون أي رسوم إضافية لمدة 5 سنوات من تاريخ الشراء.

وتستمد سيارة كروس سبورت من خيارين من المحركات، إما محرك بنزين TSI بشاحن توربو بأربعة أسطوانات يولد قوة 235 حصان والآخر V6 بقوة 276 حصان، وكلاهما يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتتوفر بنظام دفع كلي 4Motion، ويمكن لإصدار V6 سحب ما يصل إلى 2,268 كجم.