الجبير ينفي مزاعم استهداف المملكة لناقلة النفط الإيرانية

نايف السالم(صدى):

رد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية ، على مزاعم استهداف المملكة لناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر.

وقال الجبير ردا على سؤال لشبكة CNN : “بالطبع لا نشترك بمثل هذا السلوك ”.

وتعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة النفط الإيرانية الوطنية لاستهداف بصاروخين، عندما كانت على بعد 60 ميلا بحريا من الموانئ السعودية، في البحر الأحمر.

وكانت قوات حرس الحدود السعودية، قد أعلنت عن تلقيها رسالة من قائد الناقلة الإيرانية عبر راديو جدة، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ”الكسر”، ما نتج عنه تسرب نفطي في مياه البحر الأحمر.