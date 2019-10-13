الريال يرغب في التعاقد مع جادون سانشو

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن سعي ريال مدريد للحصول على خدمات الإنجليزي جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

وقالت صحيفة توتو سبورت إن الريال يريد التعاقد مع سانشو بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع بروسيا دورتموند.

ويوجد عدد من الأندية تتنافس للتعاقد مع اللاعب وهم : مانشستر يونايتد، إلى جانب اهتمام من بايرن ميونخ.

وذكرت شبكة ” أوبتا “ للإحصائيات، أن سانشو، البالغ من العمر 19 عامًا، سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.