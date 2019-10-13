غدًأ.. أمطار رعدية على 6 مناطق وغيوم على 3 أخرى

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

وأوضحت أنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف والاجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

وأوضحت أنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف والاجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.