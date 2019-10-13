طيبة الزوج المفرطة وتنازله عن حقوقه تدفع زوجة لطلب الطلاق

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع من زوجها بعد 12 عامًا من الزواج؛ لضعف شخصيته وطيبته الزائدة عن الحد.

ورغم وجود طفلين لديهما، إلا أن الزوجة التي تعمل مُدرسة لم تتردد في رفع الدعوى، مؤكدة أنها تتخذ جميع القرارات وهي التي تدير المنزل بسبب طيبته المفرطة.

وأكدت أن هذه الطيبة، جعلت الأولاد لا يطيعونه؛ مشيرة إلى أنها تحدثت معه ليكون أكثر حزمًا معهم لكن لم يستطع، في الوقت الذي يخافون فيه الأولاد منها لحزمها معهم.

وقالت: «زوجي يعمل معي في نفس المدرسة، وأكون محرجة عندما تتطاول الطلبة عليه، فهو ضعيف الشخصية، وزملاؤنا يتعدون على حقه في العمل، وهو لا يعترض، ويعتقد أنه بذلك شخص مثالي».

وتابعت: «وصلت طيبة زوجي إلى حد أنه ضيّع حقنا عندما تنازل لأخيه عن إرثه من والده، لكي يساعده ليتزوج، وتشاجرت معه لأنه ليس من حقه أن يتنازل عن حق أولادنا، وكان رده (أنا أساعد أخي) وإن شاء الله سيبقى لأولادنا هذا الخير الذي أفعله».

وأنهت: «أصبحنا لا نملك غير راتبنا، وهذا بفضل طيبة زوجي التي ضيعتنا، وأصبحت أكره العيشة معه، فأخذت أولادي، وتركت له المنزل».