بحضور محافظ أبو عريش..تدشين مبادرة نرتقي في صحة جازان

تركي السالم(صدى):

تم اليوم تدشين الدورة الثانية من مبادرة نرتقي في صحة جازان على هامش افتتاح مركز الرعاية الأولية بحاكمة أبو عريش بحضور محافظ محافظة أبو عريش ومدير عام صحة جازان ومساعده للصحة العامة ومدير إدارة شؤون المراكز بصحة جازان وتم تكريم رواد قصص النجاح الأكثر نقاطا على مستوى القطاع الغربي.

الجدير بالذكر بأن مبادرة نرتقي تم تطبيقها في القطاع الغربي بقيادة المشرف على المبادرة الدكتور محمد معافا ومدير قطاع الرعاية الأولية الدكتور ابراهيم عجيبي وتهدف إلى الإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للعملاء بالمراكز الصحية.