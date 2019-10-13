شاهد .. لحظة وصول شاروخان إلى الرياض
رصد أحد المواطنين بكاميرة هاتفه تواجد الممثل الهندي الشهير شاروخان في الرياض.
ووثق الفيديو لحظة وصول شاروخان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض كما تداول مغردون صوراً أخرى له.
ورافق شاروخان عدداً من وكلائه وحارسه الخاص فيما رحب موثق الفيديو به في المملكة باللغة الانجليزية ليرد عليه الترحيب بإشارة توزيع القُبلات على الواقفين.
وقالت مصادر إن سبب تواجده هو الاستعداد لحضور فعاليات منتدى صناعة الترفيه وتكريمهم، على مدار يومي 13 و 14 أكتوبر في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
لللل[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياخوفي تذهب النعم اللي احنا عايشينها
ويبدلها الله بنقم وعذاب من عنده
ياخوفي بعد الشبع جوع
ياخوفي بعد الامن خوف
ياخوفي بعد الاستقرار اضطراب
ياخوفي بعد الصحه مرض
وياخوفي نصير مضحكه للعالم وشماته
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 30 دقيقة
ابك اصله من عندنا… وكان اسمه وهو صغير نجرخان ولما راح للهند مع ابوه حنس عشان يبيعون أقط ضاع هنياك…