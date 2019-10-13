شاهد .. لحظة وصول شاروخان إلى الرياض

أميرة خالد(صدى):

رصد أحد المواطنين بكاميرة هاتفه تواجد الممثل الهندي الشهير شاروخان في الرياض.

ووثق الفيديو لحظة وصول شاروخان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض كما تداول مغردون صوراً أخرى له.

ورافق شاروخان عدداً من وكلائه وحارسه الخاص فيما رحب موثق الفيديو به في المملكة باللغة الانجليزية ليرد عليه الترحيب بإشارة توزيع القُبلات على الواقفين.

وقالت مصادر إن سبب تواجده هو الاستعداد لحضور فعاليات منتدى صناعة الترفيه وتكريمهم، على مدار يومي 13 و 14 أكتوبر في فندق الريتز كارلتون في الرياض.