أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس المحكمة العامة بعرعر

رافع فريح(صدى):

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم, رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ الدكتور خالد الجنيدي.

وثمن سموه الجهود المباركة التي يبذلها رئيس المحكمة العامة بعرعر والقضاة حيال تطبيق الشريعة الإسلامية المعمول بها في هذه البلاد.

من جانبه، أعرب رئيس المحكمة العامة بعرعر، عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه للمحكمة ومنسوبيها، ما أسهم في النهوض بأدائها لمختلف مهامها وواجباتها.