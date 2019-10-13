تجهيزات هامة لسيارات « جي ايه سي موتور » بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

تتميز سيارات شركة «جي ايه سي موتور»، التي تأتي إلى المملكة، بعدد مهم من التجهيزات من حيث الأمان والتقنيات.

فتمتلك سيارات الشركة، وسائد هوائية أمامية وجانبية مزدوجة، إنذار للحماية ضد السرقة، كما يمنع تشغيل المحرك بدون مفتاح، وهناك مراقبة لضغط هواء الإطارات.

كما يوجد بها مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، زر تشغيل للمحرك، نظام تعزيز الثبات الإلكتروني ESP، نظام ايزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال بالمقاعد الخلفية، أنظمة استشعار للركن، كاميرا رؤية خلفية، عجلة احتياطية أسفل حقيبة الأمتعة الخلفية.

وتتميز السيارات بتقنيات متطورة، مثل: شاشة عرض لمسية لنظام الترفيه المعلوماتي، أنظمة صوتية قوية، منافذ USB وAUX، دعم الاتصال بالبلوتوث، عجلة قيادة متعددة المهام.

وبالنسبة للمقصورة، فيوجد: مقعد سائق قابل لتعديل الوضعية بعدة اتجاهات، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، مقاعد خلفية قابلة للطي لزيادة سعة حقيبة الأمتعة.