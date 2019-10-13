ستيفن جيرارد: أستمتع بمشاهدة الريدز.. لا يمكن إيقاف اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

أكد ستيفن جيرارد لاعب نادي ليفربول السابق، أن الأداء الذي يقدمه الريدز تحت قيادة يورجن كلوب، أداءًا ممتعًا، واللاعبين لا يمكن إيقافهم.

وقال جيرارد: « أصبح الفريق يؤدي بشكل رائع في آخر عامين، بعدما طبق كلوب فلسفته أخيرًا » ، مضيفًا: « أستمتع الآن بمشاهدة الفريق، وأؤمن دائمًا أنهم سيحققون الفوز بغض النظر عن المنافس سواء كانوا يلعبون في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإنجليزي الممتاز » .

وأضاف: «ليفربول لديه ثلاثي هجومي يقدّم مستوىً رائعًا ولا يمكن إيقافه في بعض الأحيان»، مشيرًا إلى أن « فيرجيل فان دايك أحدث فارقًا كبيرًا رفقة الفريق، جنبًا إلى جنب مع حراسة المرمى وباقي اللاعبين أيضًا » .

وتابع: «إنهم فريق رائع وينال إعجاب الجماهير وهم الآن في صدارة الدوري الإنجليزي، لكنني متأكد من أنني وكلوب نفكر بنفس الطريقة، فهو يفكر في نفس الشيء فقط، وهو محاولة الفوز في المباراة المقبلة فقط».

يذكر أن جيرارد رحل عن الفريق في 2015 بعد 17 عامًا مع ليفربول، وقد كان قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 3 مناسبات أعوام 2002 و2009 و2014، لكنه فشل في حصد اللقب.