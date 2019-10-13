غدًا … انطلاق «ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن»

حسين العلي(صدى):

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يدشن وكيل إمارة المنطقة، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح غدَا (الإثنين)، الملتقي الأول للفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج الذي تشكل بأمر من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود آل سعود، وتنظمه كلية الطب بجامعة أم القرى بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة، بعنوان “ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن”.

وأوضح عميد كلية الطب، الدكتور عبدالسلام بن عبدالرحمن نورولي، أن الملتقى الذي سيقام بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية، يهدف إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في مجال العمل التطوعي والإنساني، وتعزيز العلاقة التكاملية بين كافة الجهات المشاركة في فريق تنسيق الجهود التطوعية، وترسيخ الأمن الفكري والاجتماعي عن طريق نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور عاصم بن محمد الشنبري، بأن الملتقى سيناقش محوري أثر التكامل بين الجهات التطوعية لتقديم خدمات تطوعية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي.

وأشار إلى أن الملتقى يستهدف المتطوعون من كافة الجهات التطوعية الحكومية والخيرية، وأعضاء فريق تنسيق الجهود التطوعية بالحج، والجمعيات واللجان التطوعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسات الإعلامية غير الربحية المتخصصة في العمل التطوعي والخيري، والمتخصصين في الجامعات السعودية في مجال العمل التطوعي والخيري.