معلمو ومعلمات عسير يشاركون في تطوير حركة النقل

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت إدارة شؤون المعلمين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ( بنين وبنات ) ، ورشة عمل حول ( المقترحات المستقبلية لتطوير آليات وعناصر حركة النقل ) ، بحضور مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع ، ومساعدته فاطمة عساف ، بمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات .

وتهدف الورشة إلى تطوير وتجويد الأساليب والآليات للبرامج والخدمات المقدمة للمعلم والمعلمة ، لتحقيق الجودة العالية في ذلك ، ولأهمية إشراك المعلم والمعلمة في تقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وإتاحة الفرصة لتقديم المقترحات والرؤى التطويرية .

واختتمت الورشة بإدارة حلقة نقاش هادفة لتلك المقترحات ، والتي تم إدراجها خلال الورشة في رابط مباشر مع الوزارة ، ليتم اطلاع الجهة العليا في الوزارة عليها بصفة مباشرة ليتحقق الهدف المنشود ، ولتحقيق كامل الرغبات والخدمات للمعلمين والمعلمات .