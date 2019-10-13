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    أكتوبر

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معلمو ومعلمات عسير يشاركون في تطوير حركة النقل

معلمو ومعلمات عسير يشاركون في تطوير حركة النقل
محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت إدارة شؤون المعلمين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير  ( بنين وبنات ) ، ورشة عمل حول ( المقترحات المستقبلية لتطوير آليات وعناصر حركة النقل ) ، بحضور مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع ، ومساعدته فاطمة عساف ، بمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات .

وتهدف الورشة إلى تطوير وتجويد الأساليب والآليات للبرامج والخدمات المقدمة للمعلم والمعلمة ، لتحقيق الجودة العالية في ذلك ، ولأهمية إشراك المعلم والمعلمة في تقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وإتاحة الفرصة لتقديم المقترحات والرؤى التطويرية .

واختتمت الورشة بإدارة حلقة نقاش هادفة لتلك المقترحات ، والتي تم إدراجها خلال الورشة في رابط مباشر مع الوزارة ، ليتم اطلاع الجهة العليا في الوزارة عليها بصفة مباشرة ليتحقق الهدف المنشود ، ولتحقيق كامل الرغبات والخدمات للمعلمين والمعلمات  .

 


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