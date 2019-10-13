المريسل ينتقد رئيس الشباب: «أنت عاجز!»

نواف السالم(صدى):

وجه الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، انتقادا لرئيس نادي الشباب خالد البلطان، بعد البيان الذي أصدره الشباب ضد نادي النصر.

وأوضح المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “أظن بأنني من أكثر الإعلاميين الذين يفهمون تفكير خالد البلطان ولهذا لن أعطي بيانه أكبر من حجمه لكني سأقول له يا أبا الوليد كنت تستطيع سحب جمهور الشباب من موضوع تجديد عقد الصليهم بموضوع آخر وليس بمحاولة إفهامهم بأنك إعصار وأنت لم تصل لمرحلة أن تكون ريحاً أمام النصر العظيم”.

ولفت المريسل: “عزيزي أبا الوليد، النصر أصدر بيانه منذ ثلاثة أيام تقريباً، أين كنت طوال هذه الفترة!؟ أدرك أنك إداري محنك ولكن في عهد مَن غادر هتان باهبري وعبدالله الخيبري!؟”، مبينا:”عزيزي أبا الوليد، أعرف مدى شعورك وأنت عاجز عن تجديد عقد الصليهم حتى الآن لكن صدقني جمهور الشباب واعي وفاهمها”.