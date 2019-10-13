طبيب يكشف عن أبرز أسباب الإصابة بالدوالي 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب أوعية دموية عن أبرز أسباب الإصابة بالدوالي وأفضل الطرق لعلاجها ومنها أولا.. تصيب كبار السن والشباب: تصاب الدوالي كبار السن في الغالب لكنها قد تصيب الشباب أيضًا بسبب بعض العوامل الوراثية، أوتغير مستويات الهرمونات خاصة لدى السيدات أثناء فترة الحمل.

ثانيا.. النساء أكثر عرضة للإصابة بها: تصيب الدوالي النساء أكثر من الرجال وتبلغ النسبة بين إصابات النساء إلى إصابات الرجال 10: 15% وتزداد معدلات الإصابة خلال فترة الحمل.

ثانيا.. تزيد من خطر الإصابة بالجلطات: يعاني المصابون بالدوالي من الشعور، بثقل في القدم، والتشنج، وتورم الساقين، والجفاف الشديد، وحكة في الجلد بالقرب من الدوالي، كما أنهم معرضون لخطر تجلط الأوردة العميقة بالإضافة إلى تغير لون الجلد وسماكة الجلد.

رابعا.. الدوالي غير المرئية أخطر: على الرغم من أن الدوالي التي يتم ملاحظتها على سطح الجلد فإنها الجزء الأخطر منها يتكون بشكل أعمق في الجسم، ولا يمكن رؤيتها وهذا يحدث غالبًا قبل ظهورها على سطح الجلد.

خامسا.. الوقوف الطويل أبرز أسباب الإصابة بها: يعتبر الوقوف لفترة طويلة أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة بالدوالي بجانب العادات الخاطئة التي يتبعها البعض، كما يمكن أن يؤدي اتباع نظام سيء أو السمنة إلى زيادة الدوالي. وفي المقابل يمكن أن يساهم الوزن الصحي في تخفيف الأعراض بالإضافة إلى زيادة النشاط كما أن ممارسة تمارين الساق وارتداء الجوارب يمنع الدوالي.

سادسا.. الجري أغرب أسباب الإصابة به: يمكن أن يؤدي الركض أو الجري إلي الإصابة بالدوالي لأنه يؤدي إلى ضخ المزيد من الدم إلى عضلات الساق ويعود هذا الدم من جديد إلى القلب، لذا من الضروري قبل ممارسة الجري ارتداء الجوارب الطبية وعند الانتهاء يفضل الراحة ورفع الساقين للأعلى.