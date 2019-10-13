أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير العيادات التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة العقيد سعيد بن عبدالله بن محيا بن حمران بمناسبة صدور قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية القاضي بتعيينه مديراً للعيادات التخصصية لقوى الأمن بمنطقة الحدود الشمالية .

وقد رحب سموه بابن حمران وحثه على بذل الجهود الحثيثة لتطوير الخدمات الصحية لمنسوبي قوى الأمن ؛فيما عبر ابن حمران عن اعتزازه وفخره بهذا الاستقبال وامتنانه للنصائح الغالية من سموه.