الهلال يتفوق على مانشستر يونايتد وأندية إسبانية في قائمة أفضل 50 ناديا بالعالم

طلال الغامدي(صدى):

تفوق نادي الهلال على مانشستر يونايتد وحل في المرتبة الـ 14 في ترتيب أفضل 50 نادي على مستوى العالم بناءً على إنجازات العام ، والتي يحللها موقع ranking world club المختص في إحصائيات الساحرة المستديرة .

وحل الأهلي المصري في المرتبة 39 ، بينما حل مانشستر يونايتد في المرتبة 46 ليتفوق الأهلي أيضاً على لاتسيو الإيطالي وإسبانيول الإسباني وريال بيتس الإسباني ، وأتالانتا الإيطالي .

أما المراكز الأولى فكانت من نصيب برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي وريفر بليت الأرجنتيني على التوالي .