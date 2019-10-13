الهلال يتفوق على مانشستر يونايتد وأندية إسبانية في قائمة أفضل 50 ناديا بالعالم
تفوق نادي الهلال على مانشستر يونايتد وحل في المرتبة الـ 14 في ترتيب أفضل 50 نادي على مستوى العالم بناءً على إنجازات العام ، والتي يحللها موقع ranking world club المختص في إحصائيات الساحرة المستديرة .
وحل الأهلي المصري في المرتبة 39 ، بينما حل مانشستر يونايتد في المرتبة 46 ليتفوق الأهلي أيضاً على لاتسيو الإيطالي وإسبانيول الإسباني وريال بيتس الإسباني ، وأتالانتا الإيطالي .
أما المراكز الأولى فكانت من نصيب برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي وريفر بليت الأرجنتيني على التوالي .
محب للجميع و محتسب الاجر من الله[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 5 ساعات
شكرا
الشهري🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 5 ساعات
شكرا
((دغريري))[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 5 ساعات
شكرا
satam[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 5 ساعات
شكرا
جاكم نيشيمورا[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههه كثر منها البركة في الدفع الخلفي لفريق 🐹💄 المحلي
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 2 ساعتين
صاحب نك جاكم نيشمورا اسألك بالله منت خجلا ومستحي من نفسك هههههههههههههههه
يكفي بس دخولك لمواضيع تختص بالهلال هذا اكبر دليل ان الهلال جالطكم جلط
عموما بشرني كيف المركز الثامن معاكم ان شالله مناسبكم
اكيد مناسبكم لانه وضعكم الطبيعي يافقراوي
خلوكم بس مثل الحريم بربره وولوله والزعيم بافعاله يطحن الانديه طحن بالثلاثه والاربعه ياربي لك الحمد على نعمة الهلال
اجل السد سدكم ياحقين سدني والهلال جاء وهد السد هد شوف الفرق واقهر نفسك عادي ههههههههههه