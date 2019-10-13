بالفيديو.. استقبال المنتخب الوطني بالحفاوة والترحيب بـ ” رام الله “

نواف السالم(صدى):

وثقت مقاطع فيديو لحظة استقبال ” المنتخب الوطني ” لكرة القدم في فلسطين لأول مرة.

وأبرزت مقاطع الفيديو وصول اللاعبين إلى مقر الإقامة في مدينة رام الله، وسط ترحيب وحفاوة بالغتين.

كما تم عزف الموسيقى الفلسطينية، واصطفاف مسؤولين لتحية بعثة المنتخب الوطني.

ويستعد المنتخب الوطني للعب مباراته أمام نظيره الفلسطيني، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا مساء الثلاثاء.