القضاء البحريني يصدر الحكم النهائي على متهمًين وضعا قنبلة على جسر الملك فهد

المنامة(صدى):

قرر القضاء البحريني تأييد حكم السجن لمتهمًين ثبتت إدانتهما بوضع قنبلة متفجرة على جسر الملك فهد في واقعة تعود إلى عام 2013 .

ورفضت المحكمة البحرينية طلب متهم بالإستئناف على الحكم لتقديمه بعد أكثر من 15 يوم من الميعاد المقرر قانوناً لإستئناف الحكم الحضوري ، وأيدت عقوبة السجن 10 سنوات .

وكان الأمن البحريني قد كشف عن القنبلة بعد بلاغ عامل نظافه آسيوي اشتبه في جسم غريب موصل بأسلاك بالقرب من المسجد في منطقة الخدمات بالجانب البحريني من الجسر .

وتوجه فريق من وحدة مكافحة الإرهاب للموقع المذكور وتم إبطال مفعول القنبلة التي تبين أنها محلية الصنع ، فيما كشفت التحريات عن المتهمًين .