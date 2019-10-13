القضاء البحريني يصدر الحكم النهائي على متهمًين وضعا قنبلة على جسر الملك فهد
قرر القضاء البحريني تأييد حكم السجن لمتهمًين ثبتت إدانتهما بوضع قنبلة متفجرة على جسر الملك فهد في واقعة تعود إلى عام 2013 .
ورفضت المحكمة البحرينية طلب متهم بالإستئناف على الحكم لتقديمه بعد أكثر من 15 يوم من الميعاد المقرر قانوناً لإستئناف الحكم الحضوري ، وأيدت عقوبة السجن 10 سنوات .
وكان الأمن البحريني قد كشف عن القنبلة بعد بلاغ عامل نظافه آسيوي اشتبه في جسم غريب موصل بأسلاك بالقرب من المسجد في منطقة الخدمات بالجانب البحريني من الجسر .
وتوجه فريق من وحدة مكافحة الإرهاب للموقع المذكور وتم إبطال مفعول القنبلة التي تبين أنها محلية الصنع ، فيما كشفت التحريات عن المتهمًين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84449 ] نشر منذ 5 ساعات
انتفوا روسهم ..