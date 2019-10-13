تعطل بعض خدمات مصرف الراجحي

عادل الحربي(صدى):

تعطلت بعض خدمات المباشر والتطبقي الإلكتروني في مصرف الراجحي، صباح اليوم الأحد، إذ تعرضت إلى عطل تقني.

وتسبب العطل التقني في صعوبة وصول المستفيدين لحساباتهم لإنجاز المعاملات، فيما أكد المصرف أن الإدارة تعمل على حل هذه المعوقات في أقرب وقت.

وقدم مصرف الراجحي اعتذارًا إلى المستفيدين، معبرًا عن أسفه لما يواجهه العملاء من صعوبات تقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية.