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هل يمكن أن تكون صورة الجواز بدون شماغ؟.. «الجوازات» ترد

هل يمكن أن تكون صورة الجواز بدون شماغ؟.. «الجوازات» ترد
عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات إمكانية أن تكون صورة ” الجواز ” بدون شماغ.

حيث وجه ” مغرد ” استفسارًا لـ الجوازات مفاده: ” هل يمكن أن تكون صورة الجواز بدون شماغ؟ ” .

وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي ” .

وأضافت: ” وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية؛ لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 5 ساعات

كل شي مربوط بالاحوال المدنية

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