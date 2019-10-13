هل يمكن أن تكون صورة الجواز بدون شماغ؟.. «الجوازات» ترد

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات إمكانية أن تكون صورة ” الجواز ” بدون شماغ.

حيث وجه ” مغرد ” استفسارًا لـ الجوازات مفاده: ” هل يمكن أن تكون صورة الجواز بدون شماغ؟ ” .

وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي ” .

وأضافت: ” وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية؛ لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك ” .