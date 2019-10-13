أمير منطقة الرياض يستقبل مدير البريد السعودي بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام البريد السعودي بالمنطقة محمد بن سالم الطويرقي.

وقدم الطويرقي نبذة عن سير العمل بالبريد السعودي في ظل الدعم غير المحدود من القيادة لتحقيق رؤية 2030.

فيما أشاد سموه بالجهود التي يقدمها فرع البريد السعودي في منطقة الرياض من منتجات خدمية تسهل للمواطن والمقيم إنجاز خدماتهم, متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم وما يقومون به من جهود لخدمة الوطن والمواطنين.

وتسلم سموه هدية تذكارية من البريد عبارة عن مجموعة من الطوابع بمناسبة اليوم الوطني الـ89 .