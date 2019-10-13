العثور على الطفل المختطف من كورنيش الدمام في احتفالات اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

عثر على الطفل عبدالله الدوسري الذي اختطف يوم الإثنين 23 سبتمبر، في احتفالات اليوم الوطني على كورنيش مدينة الدمام في إحدى الشقق السكنية.

واتضح أنه تم العثور على الطفل من قِبل شخص بعد قيام مجموعة من الأشخاص بالتحفظ عليه لديهم في إحدى الشقق السكنية.

وورد اتصالاً لوالد الطفل المختفي؛ من شخص يفيد بأنه عثر على الشاب بعدما قامت هذه المجموعة بإطلاق سراحه بعد التحفظ عليه في إحدى الشقق.

وأوضح والد الطفل أنه عثر على ابنه عن طريق شرطة شمال الدمام، كما أنه ستتم إحالته إلى دار الملاحظة الاجتماعية وإكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك من جميع الأطراف بعد القبض على الأشخاص الذين كانوا متحفظين على الشاب.