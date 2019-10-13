استمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة يومي الاثنين والثلاثاء

جدة(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم , استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي غداً وبعد غد ، والتي تصحب غالباً بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلو مترا في الساعة أو أكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار ، وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان , وعسير, والباحة , ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة , ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق .

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ” قد تكون رعدية ” ، على أجزاء من مناطق تبوك , والجوف , والحدود الشمالية , وحائل .