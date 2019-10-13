الصحة تطلق الدفعة الخامسة لبرنامج مكافحة العدوى الوطني

محمد السعران(صدى):

انطلقت صباح اليوم الأحد بمدينة الرياض، الدفعة الخامسة لبرنامج الدبلوم الوطني مكافحة العدوى لعام (2019-2020م) التي تنفذها وزارة الصحة بإشراف الهيئة السعودية لتخصصات الصحية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض “وقاية”.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة الدكتور خالد حمدان العنزي، رحب فيها بالمتدربين متمنياً لهم التوفيق خلال فترة تدريبهم بالمراكز الثمانية خمسة منها تابعة لوزارة الصحة و “3” مراكز تابعة لمستشفيات القوات المسلحة.

وتبلغ مدة الدراسة بدبلوم مكافحة العدوى سنة واحدة، حيث حصل (190) خريج على دبلوم مكافحة العدوى بالدفعات الأربع، وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى (51) متخرج بينما بلغ عدد خريجي الدفعة الثانية (37) متخرج، و (42) خريج للدفعة الثالثة، و (60) خريج للدفعة الرابعة.