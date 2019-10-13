الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق في تأدية اللاعبين الأتراك للتحية العسكرية داخل الملاعب

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه سيتحقق من التقارير التي تفيد بأن لاعبي كرة القدم الأتراك أدوا التحية عسكرية.

وجاء ذلك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ضد ألبانيا؛ للاحتفال بهجوم أنقرة على سوريا.

ومن جانبه، قال فيليب تاونسيند، رئيس القسم الصحافي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ” هل تحظر اللائحة الإشارات إلى السياسة والدين؟ نعم، ويمكنني أن أضمن لك أننا سننظر في هذا الموقف ” .

وفي ذات السياق، أدى ” لاعب ” تركي التحية العسكرية على المنصة بعد فوزه بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للجمباز.

وجاء ذلك بالتزامن مع الهجوم التركي على شمال شرق سوريا، الذي أدى إلى نزوح حوالي 130 ألف مدني حتى الآن.