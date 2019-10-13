ميريام كلينك تصدم متابعيها بعد اعترافها بارتكاب جريمة قتل بشعة.. وتعتذر لهؤلاء!
اعترفت عارضة الأزياء ميريام كلينك بارتكابها قتل في مرحلة طفولتها، مما أصابت متابعيها بصدمة كبيرة.
وأوضحت كلينك أنها لم تتعرّض يوماً للتنمّر في المدرسة لأنها كانت المتنمّرة، مشيرة: “أعتذر من كلّ طفل تنمّرت عليه لأنه كان بديناً وقبيحاً وفقيراً وضعيفاً”.
وأقرت كلينك: “قتلت طفلاً عندما كنت في الخامسة من عمري ورميته من النافذة لأنه لعب في ألعابي”، لافتة: “كنت أعمل عصابات وتنمّرت على المعلمات والراهبات، وما حدا كان يقدرلي أو جنّ صير كسّر البيت”.
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