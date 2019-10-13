ميريام كلينك تصدم متابعيها بعد اعترافها بارتكاب جريمة قتل بشعة.. وتعتذر لهؤلاء!

بيروت(صدى):

اعترفت عارضة الأزياء ميريام كلينك بارتكابها قتل في مرحلة طفولتها، مما أصابت متابعيها بصدمة كبيرة.

وأوضحت كلينك أنها لم تتعرّض يوماً للتنمّر في المدرسة لأنها كانت المتنمّرة، مشيرة: “أعتذر من كلّ طفل تنمّرت عليه لأنه كان بديناً وقبيحاً وفقيراً وضعيفاً”.

وأقرت كلينك: “قتلت طفلاً عندما كنت في الخامسة من عمري ورميته من النافذة لأنه لعب في ألعابي”، لافتة: “كنت أعمل عصابات وتنمّرت على المعلمات والراهبات، وما حدا كان يقدرلي أو جنّ صير كسّر البيت”.