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السلطات السودانية تحبط دخول 35 كرتونة أسلحة تركية مهربة

السلطات السودانية تحبط دخول 35 كرتونة أسلحة تركية مهربة
الخرطوم(صدى):

تمكن الأمن السوداني من إحباط وصول أسلحة تركية الصنع مهربة من إحدى دول المنطقة كانت متجهة نحو الولايات الشرقية .

وتفصيلاً ، تم إحباط تهريب 1200 قطعة سلاح معبأة داخل 35 كرتونة وهي عبارة عن طبنجات تركية الصنع، محملة في مركبتين في الطريق للولايات الشرقية .

كما تم توقيف متهمين متورطين في العملية بعد ورود أنباء عن الخطة ، بعد إعداد كمين لهما والقبض عليهما بالصحراء بمحلية مروى شمال البلاد .

وتواصل تركيا عبثها بأمن المنطقة بتمويل الملشيات الإرهابية وتجارة السلاح بشكل غير شرعي وبالعدوان المباشر في محاولات مكشوفة لزعزعة الإستقرار والسيطرة الإرهابية على المنطقة .


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