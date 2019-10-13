السلطات السودانية تحبط دخول 35 كرتونة أسلحة تركية مهربة

الخرطوم(صدى):

تمكن الأمن السوداني من إحباط وصول أسلحة تركية الصنع مهربة من إحدى دول المنطقة كانت متجهة نحو الولايات الشرقية .

وتفصيلاً ، تم إحباط تهريب 1200 قطعة سلاح معبأة داخل 35 كرتونة وهي عبارة عن طبنجات تركية الصنع، محملة في مركبتين في الطريق للولايات الشرقية .

كما تم توقيف متهمين متورطين في العملية بعد ورود أنباء عن الخطة ، بعد إعداد كمين لهما والقبض عليهما بالصحراء بمحلية مروى شمال البلاد .

وتواصل تركيا عبثها بأمن المنطقة بتمويل الملشيات الإرهابية وتجارة السلاح بشكل غير شرعي وبالعدوان المباشر في محاولات مكشوفة لزعزعة الإستقرار والسيطرة الإرهابية على المنطقة .