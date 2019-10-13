بالصور.. الكشف عن القميص الرابع لبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

ظهر القميص الرابع لنادي الذي سيرتديه برشلونة خلال هذا الموسم، إلى العلن وذلك بعد الكشف عن ألوان القميص الثلاثة.

ووقع اختيار النادي على قميص باللون الأصفر وبه 4 علامات حمراء بطريقة مائلة، والذي سيتم ارتداؤه في المناسبات الكبيرة مثل مباراة البرنابيو.

وأكد موقع FH أنه لأول مرة في تاريخ برشلونو، سيملك النادي 4 أقمصة مختلفة هذا الموسم، على أن يكون القميص الأساسي باللونين الأزرق والأحمر المميزان للنادي الكتالوني مع خط باللون الأصفر.

والقميص الثاني باللون الأسود مطعم بالذهبي، والثالث باللون الزهري، وستكون من تصميم “نايكي” الذي يرتدي لاعبو برشلونة تصميماته منذ عام 1998م.