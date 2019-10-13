وداعا للحبوب.. أفضل وسائل منع الحمل للمتزوجين حديثا 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر استشاري نساء وتوليد من استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب في بداية الزواج، خوفًا إصابة السيدات بمضاعفات خطيرة بالرحم، وربما تؤثر على عملية الإنجاب.

وأشار الطبيب إلى الطرق الأكثر أمانا ألا وهي استخدام الواقي الذكري حتى لا يصل المنى إلى المهبل وبالتالي تكون فرص حدوث حمل قليلة، ولكن يجب مراعاة إذا كانت السيدات تعاني من جفاف المهبل عدم التعرض للجروح واستخدام المزلقات إذا كانت زيوت أو جل، مشددا على ضرورة التوجه إلى التبول بعد الجماع للتخلص من أي بكتيريا ضارة قد تسبب لها المضاعفات.

وأوضح أنه يمكن عند الوصول إلى الذروة عدم إفراز السائل المنوي بالمهبل حتى لا يصل إلى المهبل وبالتالي إلى الرحم، بالإضافة إلى متابعة أيام التبويض والبعد عن ممارسة العلاقة الحميمة بها لتجنب حدوث حمل مفاجئ.