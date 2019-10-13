فيديو يحبس الأنفاس لمواطن ينقذ طفل من حادث دهس بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكن مواطن من إنقاذ طفل كاد أن يتعرض لحادث دهس في أحد شوارع تبوك الرئيسية بحي العليا في لحظاتٍ حاسمة .

والتقطت كاميرات المراقبة بأحد المحال المجاورة المشاهد المتتالية سريعاً للطفل الذي كان برفقة والدته أمام محل لبيع الآيس كريم ثم غافلها فجأة لينطلق نحو الطريق السريع بينما صرخت أمه منطلقة خلفه .

وعلى الفور انطلق المواطن الذي يعمل موظف بنفس المحل وكان يقف بالخارج ، نحو الطفل وأنقذه قبل التعرض للدهس .